Ига Швентек примерила гламурный образ в фотосессии для ELLE📸

Первая ракетка Ига Швентек украсила обложку польского издания ELLE.

«Было очень весело. Поначалу я, конечно, ощущала себя неловко, но потом почувствовала уверенность и заботу о себе. Когда живешь обычной жизнью и остаешься самим собой, иногда приятно побыть такой гламурной (улыбается). А еще приятно, когда к тебе так относятся. Так что это было действительно здорово», - Ига поделилась впечатлениями от съемки.

На прошлой неделе 22-летняя теннисистка стала чемпионкой на грунте в Мадриде в категории WTA-1000. В финале соревнований она со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7) обыграла вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

Сейчас Ига готовится покорить Рим. Турнир уже стартовал.