7 комментариев

🔥🔥🔥 «Я к тебе приеду». Алина Загитова взорвала соцсети новой фотосессией
Пусть и очень-очень спорной.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова предстала в новом образе, которому сложно дать название.
Девушка устроила очередную фотосессию, выполненную в сексуальном подтексте. Алина выбрала черный наряд, дополненный полупрозрачными колготками Balenciaga.
Смотрите сами.
Образ спорный, что подтверждают комментарии даже столь благосклонной аудитории, как у Алины.
Но многим понравилось.
А вам?
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