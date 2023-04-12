Sportsdaily
Блог

🔥🔥🔥 «Я к тебе приеду». Алина Загитова взорвала соцсети новой фотосессией

Алина Загитова Алина Загитова
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Пусть и очень-очень спорной.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова предстала в новом образе, которому сложно дать название.

Девушка устроила очередную фотосессию, выполненную в сексуальном подтексте. Алина выбрала черный наряд, дополненный полупрозрачными колготками Balenciaga.

Смотрите сами.

Образ спорный, что подтверждают комментарии даже столь благосклонной аудитории, как у Алины.

Но многим понравилось.

А вам?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BillShen
Ответ batterbin
Почему? За то, что в юном возрасте экспериментирует с образами, шмотками и т.д. и т.п. или за что-то другое?
Потому что на спортивном сайте фотосессия с комментариями экс-спортсменки, никакого отношения к спорту не имеющая.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
batterbin
Ответ BillShen
А потом выйдут домохозяйки и такие - почему алиночку хейтят? Вот поэтому!
Почему? За то, что в юном возрасте экспериментирует с образами, шмотками и т.д. и т.п. или за что-то другое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
batterbin
Ответ Alex_V69
Хочется это развидеть. Правда. Уж извините, если кого-то это обижает.
А что конкретно не понравилось?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BillShen
А потом выйдут домохозяйки и такие - почему алиночку хейтят? Вот поэтому!
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XXXVI
Ответ Alex_V69
Хочется это развидеть. Правда. Уж извините, если кого-то это обижает.
Беги, глупец
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Мусорная новость ни о чем. Скринить комментарии это вообще низкий жанр.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Хочется это развидеть. Правда. Уж извините, если кого-то это обижает.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий