7 комментариев

Пусть и очень-очень спорной.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова предстала в новом образе, которому сложно дать название.

Девушка устроила очередную фотосессию, выполненную в сексуальном подтексте. Алина выбрала черный наряд, дополненный полупрозрачными колготками Balenciaga.

Смотрите сами.

Образ спорный, что подтверждают комментарии даже столь благосклонной аудитории, как у Алины.

Но многим понравилось.

А вам?