«Очень крутой стих от болельщика 😄». Загитова опубликовала в телеграме стихотворение, которое посвятил ей тайный поклонник 😍
Только его автор не поклонник, а некая Надежда Ухач 😂.
Алина Загитова в своем телеграм-канале опубликовала стихотворение, которое написал для нее поклонник.
Люди в комментариях были просто в восторге.
И действительно, как многие верно подметили, это стихотворение принадлежит Надежде Ухач, а не тайному поклоннику нашей прославленной фигуристки. Но любопытно, что Алина, проникнувшись этим творением, выложила его в своем канале. Может быть, действительно, кто-то запал в сердце нашей чемпионки?
Есть кандидаты?
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