«Очень крутой стих от болельщика 😄». Загитова опубликовала в телеграме стихотворение, которое посвятил ей тайный поклонник 😍

Только его автор не поклонник, а некая Надежда Ухач 😂.

Алина Загитова в своем телеграм-канале опубликовала стихотворение, которое написал для нее поклонник.

Люди в комментариях были просто в восторге.

И действительно, как многие верно подметили, это стихотворение принадлежит Надежде Ухач, а не тайному поклоннику нашей прославленной фигуристки. Но любопытно, что Алина, проникнувшись этим творением, выложила его в своем канале. Может быть, действительно, кто-то запал в сердце нашей чемпионки?

Есть кандидаты?