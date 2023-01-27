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«Очень крутой стих от болельщика 😄». Загитова опубликовала в телеграме стихотворение, которое посвятил ей тайный поклонник 😍

Алина Загитова Алина Загитова
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Только его автор не поклонник, а некая Надежда Ухач 😂.

Алина Загитова в своем телеграм-канале опубликовала стихотворение, которое написал для нее поклонник.

Люди в комментариях были просто в восторге.

И действительно, как многие верно подметили, это стихотворение принадлежит Надежде Ухач, а не тайному поклоннику нашей прославленной фигуристки. Но любопытно, что Алина, проникнувшись этим творением, выложила его в своем канале. Может быть, действительно, кто-то запал в сердце нашей чемпионки?

Есть кандидаты?

2 комментария

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Татьяна Храмцова
О, сам Артём Владимирович Чугунов)) футболлер)) закинул писанину про Месси и шарится по комментариям нашей ОЧ Алины Загитовой.
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Стальной Вилли
мало каждую фотку с инсты Загитовой на спортсру перепостить, надо еще перепостить каждый комент из под фотки ))
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+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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