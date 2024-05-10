«Интеллектуал». Кто такой Педро Маркес, новый директор по развитию футбола «Ливерпуля»

Наряду с новым техническим директором Джулионом Уордом у «Ливерпуля» появился еще один сотрудник − директор по развитию футбола Педро Маркес.

Педро Маркес привнес в свою новую роль уникальное сочетание интеллекта, коммуникативных навыков и аналитических способностей. Он начал карьеру в лиссабонском «Спортинге», где быстро поднялся по карьерной лестнице благодаря своим амбициям, трудовой этике и знанию игры.

Его инновационный подход к анализу данных и скаутингу соперников привлек внимание «Манчестер Сити», где в отделе анализа эффективности он сыграл ключевую роль в революции команды.

Маркес сосредоточился на расположении игроков и схемах паса, что изменило анализ соперников и повлияло на тренировки таких тренеров, как Роберто Манчини и Мануэль Пеллегрини.

Теперь, присоединившись к FSG вместе с Джулианом Уордом, Маркес займет центральную роль в планах глобального расширения организации, используя свой опыт для внедрения единой футбольной схемы на всех уровнях.

Саймон Уилсон, бывший директор футбольных служб City Football Group, высоко оценивает способность Маркеса переводить тренерские методики в практические модели и его опыт в области анализа эффективности.

Вот что он говорил про новичка «красных»: «Педро − футбольный интеллектуал. Он может свести модель игры к набору простых категорий и моментов. Но если вы захотите, он может спуститься в шахту и выудить мельчайшие детали».

Бывший директор «Спортинга» Педро Барбоза добавил: «Педро умен, хорошо общается и умеет объединять людей общими целями... Для «Ливерпуля» он будет фантастическим сотрудником».