Мак Алистер прокомментировал слухи, связывающие его с «Мадридом»

Звезда «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер отреагировал на слухи о потенциальном переходе в «Реал Мадрид».

Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона» только прошлым летом, и аргентинец был одним из лучших игроков Юргена Клоппа в этом сезоне. 25-летний футболист забил пять голов, а также отдал пять результативных передач в Премьер-лиге в этом сезоне.

Недавно появилась информация о том, что Мак Аллистер является целью «Реала», который начал искать замену Тони Кроосу. Сообщается, что в контракте аргентинца есть довольно скромный пункт об отступных в размере 60 миллионов фунтов стерлингов.

Мак Аллистер прокомментировал слухи о своем будущем.

«Я не говорю о предположениях, я очень счастлив в «Ливерпуле», — сказал он ESPN.

Полузащитник «Ливерпуля» был включен в предварительный состав сборной Аргентины из 29 человек перед Кубком Америки, который пройдет в следующем месяце.