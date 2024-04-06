Салаха спросили о любимом аргентинском футболисте. Ну кого он еще мог назвать?

«Мой любимый аргентинский игрок, не считая Мака Аллистера? Месси. Я обожаю Месси. Он... Месси - это Месси, я люблю Месси», - сказал Мо Салах в интервью ESPN.

«Мне также нравится [Габриэль] Батистута, я встречался с ним однажды в Аргентине, получил его футболку с автографом, но да, я люблю Месси».

Лео, в свою очередь, однажды назвал Салаха величайшим африканским игроком всех времен. Они признают класс друг друга.

Салах встречался с Месси, играя и за «Ливерпуль», и за «Рому».