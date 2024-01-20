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«Травма Мохамеда более серьезная, чем мы думали». Агент Салаха рассказал, сколько игрок будет недоступен

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Рами Аббас Исса, представляющий интересы нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, рассказал о степени травмы своего клиента.

«Травма Мохамеда более серьезная, чем считалось ранее. Он будет отсутствовать 21-28 дней, а не две игры.

Его лучший шанс принять участие в Кубке Африки - это пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме», - заявил агент.

Напомним, что 31-летний Салах получил травму в матче Египта против Ганы. Сейчас нападающий находится в расположении «Ливерпуля».

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