Александр Тарханов: «Зенит» не хочет повторения концовки прошедшего чемпионата, поэтому ищет усиление. Они хотят освежить атаку»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Тарханов Футбол

Александр Тарханов высказался о трансферых слухах вокруг «Зенита».

Ранее сообщилось об интересе «Зенита» к игрокам «Бешикташа» Жедсону и Бахтиеру Зайнутдинову.

«Думаю, летом «Зенит» будет искать способы встряхнуть состав и немного освежить атакующую линию. Все-таки в концовке сезона было заметно, что голы команде Семака даются не так легко, как раньше. Отсюда и столько фамилий потенциальных новичков всплывает в СМИ.

«Зенит» не хочет повторения концовки прошедшего чемпионата, когда не все зависело от них, поэтому ищет усиление», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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8 комментариев
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Ответ Ранис Загидулин
работа тренера это, Семаку уже креативных игроков по накупили под завязку, в картина игры как Ювентуса Аллегри на минималках
Нет предела совершенству.
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Это и ежу понятно. Без атаки нет побед, без побед нет титулов.
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Ну да риски конкуренции надо минимизировать, нападающий в Зенит напрашивается, и полузащита должна играть по изобретательней.
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интересно если б 100 лет московскому клубу было то кто нибудь осудил возможное усиление и писал не надо новых тонер и из этого набора должен ...сосать...пардон побеждать?
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Ответ Otto Kretschmer
Ну да риски конкуренции надо минимизировать, нападающий в Зенит напрашивается, и полузащита должна играть по изобретательней.
Два нападающих нужны.Приветствую,Otto!
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