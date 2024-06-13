Александр Тарханов: «Зенит» не хочет повторения концовки прошедшего чемпионата, поэтому ищет усиление. Они хотят освежить атаку»

Александр Тарханов высказался о трансферых слухах вокруг «Зенита».

Ранее сообщилось об интересе «Зенита» к игрокам «Бешикташа» Жедсону и Бахтиеру Зайнутдинову.

«Думаю, летом «Зенит» будет искать способы встряхнуть состав и немного освежить атакующую линию. Все-таки в концовке сезона было заметно, что голы команде Семака даются не так легко, как раньше. Отсюда и столько фамилий потенциальных новичков всплывает в СМИ.

«Зенит» не хочет повторения концовки прошедшего чемпионата, когда не все зависело от них, поэтому ищет усиление», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.