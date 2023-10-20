📹«Слишком много». Юрген Клопп удивился, сколько раз его «Ливерпуль» проигрывал «Эвертону»

Действительно.

Завтра на «Энфилде» «Ливерпуль» Юргена Клоппа примет «Эвертон» Шона Дайча. Это будет 243-е мерсисайдское дерби в истории и 209-ое в лиге: 98 раз побеждал «Ливерпуль», 67 раз − «Эвертон», а еще 77 матчей закончились ничьей.

А вот в последнее время «синим» совсем не везет: из 47 матчей дома и на выезде они выиграли только четыре раза.

Во время сегодняшней пресс-конференции журналист сообщил Юргену Клоппу, что за то время, что он работает тренером в «Ливерпуле», в дерби клуб проиграл всего один раз.

Немецкий тренер на секунду задумался, а затем выпалил: «Когда это было? Так много...»

Напомним, когда это было: в феврале 2021 года на пустом «Энфилде» команда Клоппа проиграла команде Анчелотти со счетом 0:2. Всего Клопп поучаствовал в семнадцати мерсисайдских дерби.

С 1962 года, когда «Ливерпуль» вернулся в элиту, на «Энфилде» сыграли 61 мерсисайдское дерби. В активе «Эвертона» всего семь побед.