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«Ливерпуль» объявил, на какой срок дисквалифицированы Джонс и Жота. Какие матчи они пропустят?

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Кертис Джонс Кертис Джонс
Футбол Футбол

Придется потерпеть.

«Ливерпуль» попытался добиться отмены красной карточки, показанной Кертису Джонсу в матче с «Тоттенхэмом», но их апелляция не увенчалась успехом — ФА оставила в силе решение удалить полузащитника. С наказанием Диогу Жоты мерсисайдцы решили даже не спорить.

На официальном сайте клуба появилось заявление о сроках дисквалификации обоих полузащитников.

Джонс пропустит следующие три игры лиги, то есть матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

Жота, получивший две желтые карточки во второй половине встречи со «шпорами», будет дисквалифицирован только на одну игру, а, значит, он не сможет сыграть с «Брайтоном» на выезде.

 

На ближайших матчах Клоппу нужно будет обходиться без двух ключевых игроков и при этом не упустить свое место в топ-4. Тяжелое начало сезона для «Ливерпуля», ничего не скажешь.

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