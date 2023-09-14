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«Это первый год новой команды»: Клопп о своей мотивации остаться в «Ливерпуле»

Юрген Клопп Юрген Клопп
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На этой неделе Юргена Клоппа связали с вакантной должностью в сборной Германии. Однако, выступая на пресс-конференции перед сегодняшним матчем с «Вулверхэмптоном», тренер подтвердил, что он рад строить новую команду в «Ливерпуле».

 «Я знаю, что говорил это, но я так чувствую – этот год – первый, а не восьмой, хотя я в клубе уже восемь лет», - заявил Клопп.

«Это первый год работы в новой команде, и именно так мы ко всему подходим. Я не хочу говорить о прошлых успехах прошлого, я хочу добиться нового успеха».

‌«Все большие команды должны перестраиваться время от времени, мы должны сделать это сейчас, со старым тренером, но это не будет проблемой».

«Я доволен предсезонкой, мы неплохо начали сезон – когда я в раздевалке смотрю на команду, то мне она нравится – нужно продолжать в том же духе».

«Это захватывающие времена, когда мы меняем наш способ играть в футбол».

Посмотрим, как эти перемены отразятся на результате матча с «Вулверхэмптоном».

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