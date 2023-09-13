В немецких СМИ появилась информация о возможном приглашении Юргена Клоппа на пост тренера сборной Германии.

Его агент Марк Косике сразу же отреагировал на слухи:

«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он недоступен для национальной команды».

Напомним, что контракт Клоппа с «Ливерпулем» заканчивается в 2026 году. Специалист возглавляет клуб с 2015 года.

Ранее Ханс-Дитер Флик был освобожден от обязанностей главного тренера сборной Германии.

Специалист возглавлял команду с 2021 года.