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Немецкие СМИ сватают Клоппа в сборную Германии. Агент Юргена мгновенно отреагировал

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В немецких СМИ появилась информация о возможном приглашении Юргена Клоппа на пост тренера сборной Германии.

Его агент Марк Косике сразу же отреагировал на слухи:

«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он недоступен для национальной команды».

Klopp's agent reacts to Germany links

Напомним, что контракт Клоппа с «Ливерпулем» заканчивается в 2026 году. Специалист возглавляет клуб с 2015 года.

Ранее Ханс-Дитер Флик был освобожден от обязанностей главного тренера сборной Германии. 

Специалист возглавлял команду с 2021 года.

1 комментарий

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soda overdose
Клоппу прямо сейчас предстоит собирать новый "Ливерпуль", куда еще сборную-то? Нисколько не сомневаюсь в таланте Юргена, но тащить два проекта один из которых, хуже чем с 0 (работа другого специалиста, в данном случае Флика, как ни крути оставила свои конструкции, которые придется не латать, а сносить) - может выйти как в той поговорке с двумя зайцами. Вызов интересный, но опасный
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