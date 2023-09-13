Немецкие СМИ сватают Клоппа в сборную Германии. Агент Юргена мгновенно отреагировал
В немецких СМИ появилась информация о возможном приглашении Юргена Клоппа на пост тренера сборной Германии.
Его агент Марк Косике сразу же отреагировал на слухи:
«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он недоступен для национальной команды».
Напомним, что контракт Клоппа с «Ливерпулем» заканчивается в 2026 году. Специалист возглавляет клуб с 2015 года.
Ранее Ханс-Дитер Флик был освобожден от обязанностей главного тренера сборной Германии.
Специалист возглавлял команду с 2021 года.
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