LFC 2020
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Стал известен полный календарь «Ливерпуля» на следующий сезон: в 1-м туре матч с «Челси»

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Старт через два месяца.

ОФИЦИАЛЬНО: «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в первом матче Премьер-лиги сезона 2023/24

Сезон для «красных» начнется 13 августа - по просьбе «Ливерпуля» 1-й тур будет гостевым для команды - это связано с работами по реконструкции «Энфилда».

13/08/2023 16:30 «Челси» v «Ливерпуль»

19/08/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Борнмут»

26/08/2023 15:00 «Ньюкасл» v «Ливерпуль»

02/09/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Астон Вилла»

16/09/2023 15:00 «Вулверхэмптон» v «Ливерпуль»

23/09/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Вест Хэм»

30/09/2023 15:00 «Тоттенхэм» v «Ливерпуль»

07/10/2023 15:00 «Брайтон» v «Ливерпуль»

21/10/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Эвертон»

28/10/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Ноттингем»

04/11/2023 15:00 «Лутон» v «Ливерпуль»

11/11/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Брэнтфорд»

25/11/2023 15:00 «Манчестер Сити» v «Ливерпуль»

02/12/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Фулхэм»

05/12/2023 19:45 «Шеффилд» v «Ливерпуль»

09/12/2023 15:00 Crystal Palace v «Ливерпуль»

16/12/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Манчестер Юнайтед»

23/12/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Арсенал»

26/12/2023 15:00 «Бернли» v «Ливерпуль»

30/12/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Ньюкасл»

13/01/2024 15:00 «Борнмут» v «Ливерпуль»

31/01/2024 20:00 «Ливерпуль» v «Челси»

03/02/2024 15:00 «Арсенал» v «Ливерпуль»

10/02/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Бернли»

17/02/2024 15:00 «Брэнтфорд» v «Ливерпуль»

24/02/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Лутон»

02/03/2024 15:00 «Ноттингем» v «Ливерпуль»

09/03/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Манчестер Сити»

16/03/2024 15:00 «Эвертон» v «Ливерпуль»

30/03/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Брайтон»

03/04/2024 20:00 «Ливерпуль» v «Шеффилд»

06/04/2024 15:00 «Манчестер Юнайтед» v «Ливерпуль»

13/04/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Кристал Пэлас»

20/04/2024 15:00 «Фулхэм» v «Ливерпуль»

27/04/2024 15:00 «Вест Хэм» v «Ливерпуль»

04/05/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Тоттенхэм»

11/05/2024 15:00 «Астон Вилла» v «Ливерпуль»

19/05/2024 16:00 «Ливерпуль» v «Вулверхэмптон»

3 комментария

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Троллейбус
на первый тур боссы АПЛ обычно не ставят матчи топ клубов. видимо Челси уже не топ)
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Махыев Эзиз
Ответ Троллейбус
на первый тур боссы АПЛ обычно не ставят матчи топ клубов. видимо Челси уже не топ)
2010/11 сезон. в первом туре играли Тоттенхэм и Сити. В этом же сезоне играли Арсенал и Ливерпуль.
Сезон 2015/16 в первом туре играли МЮ и Тоттенхэм.
Сезон 2016/17 играли Арсенал и Ливерпуль.
Сезон 2018/19 Ман.Сити против Арсенала играли.
Сезон 2019/20 МЮ против Челси.
Сезон 2021/22 Ман.Сити против Тоттенхэма.
И это я тебе только с 2010 года перечислил. Ты бы сначала посидел в своем троллейбусе и просмотрел прежде чем писать ересь всякую.
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