Стал известен полный календарь «Ливерпуля» на следующий сезон: в 1-м туре матч с «Челси»
Старт через два месяца.
Сезон для «красных» начнется 13 августа - по просьбе «Ливерпуля» 1-й тур будет гостевым для команды - это связано с работами по реконструкции «Энфилда».
13/08/2023 16:30 «Челси» v «Ливерпуль»
19/08/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Борнмут»
26/08/2023 15:00 «Ньюкасл» v «Ливерпуль»
02/09/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Астон Вилла»
16/09/2023 15:00 «Вулверхэмптон» v «Ливерпуль»
23/09/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Вест Хэм»
30/09/2023 15:00 «Тоттенхэм» v «Ливерпуль»
07/10/2023 15:00 «Брайтон» v «Ливерпуль»
21/10/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Эвертон»
28/10/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Ноттингем»
04/11/2023 15:00 «Лутон» v «Ливерпуль»
11/11/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Брэнтфорд»
25/11/2023 15:00 «Манчестер Сити» v «Ливерпуль»
02/12/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Фулхэм»
05/12/2023 19:45 «Шеффилд» v «Ливерпуль»
09/12/2023 15:00 Crystal Palace v «Ливерпуль»
16/12/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Манчестер Юнайтед»
23/12/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Арсенал»
26/12/2023 15:00 «Бернли» v «Ливерпуль»
30/12/2023 15:00 «Ливерпуль» v «Ньюкасл»
13/01/2024 15:00 «Борнмут» v «Ливерпуль»
31/01/2024 20:00 «Ливерпуль» v «Челси»
03/02/2024 15:00 «Арсенал» v «Ливерпуль»
10/02/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Бернли»
17/02/2024 15:00 «Брэнтфорд» v «Ливерпуль»
24/02/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Лутон»
02/03/2024 15:00 «Ноттингем» v «Ливерпуль»
09/03/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Манчестер Сити»
16/03/2024 15:00 «Эвертон» v «Ливерпуль»
30/03/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Брайтон»
03/04/2024 20:00 «Ливерпуль» v «Шеффилд»
06/04/2024 15:00 «Манчестер Юнайтед» v «Ливерпуль»
13/04/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Кристал Пэлас»
20/04/2024 15:00 «Фулхэм» v «Ливерпуль»
27/04/2024 15:00 «Вест Хэм» v «Ливерпуль»
04/05/2024 15:00 «Ливерпуль» v «Тоттенхэм»
11/05/2024 15:00 «Астон Вилла» v «Ливерпуль»
19/05/2024 16:00 «Ливерпуль» v «Вулверхэмптон»
Сезон 2015/16 в первом туре играли МЮ и Тоттенхэм.
Сезон 2016/17 играли Арсенал и Ливерпуль.
Сезон 2018/19 Ман.Сити против Арсенала играли.
Сезон 2019/20 МЮ против Челси.
Сезон 2021/22 Ман.Сити против Тоттенхэма.
И это я тебе только с 2010 года перечислил. Ты бы сначала посидел в своем троллейбусе и просмотрел прежде чем писать ересь всякую.