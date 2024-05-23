«Это переходный период»: Брендан Роджерс считает удачным назначение Арне Слота в «Ливерпуль»

Юрген Клопп во время прощания с «Энфилдом» попросил поклонников «красных» поддержать нового тренера – Арне Слота.

Предшественник Клоппа в «Ливерпуле», Брендан Роджерс, поделился своим мнением о сменщике Юргена.

Рождерс считает, что «красные» не ошиблись, выбрав Слота:

«Думаю, что это переходный период. Когда кто-то работает в клубе так долго, как Юрген, это накладывает отпечаток на весь клуб, на персонал, на игроков. Он и его штаб будут двигаться дальше, один или два игрока уйдут из команды.

Будет переходный период, но Арне – хороший парень. Я познакомился с ним, когда мы играли с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Его команды играют в хороший футбол, думаю, что «Ливерпуль» ему подходит отлично. «Ливерпуль» – клуб с большой историей, и я уверен, что он перейдет туда и добьется успеха».

Мерсисайдцы официально объявили о назначении Слота. Свою новую должность Арне займет 1 июня.

Разделяете ли вы мнение Рождерса?