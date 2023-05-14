«Если бы мы проводили нормальный сезон, он определенно забил бы больше 20 голов». Клопп попросил критиков отстать от Нуньеса
Дарвин тут не при чем.
Юрген Клопп оценил первый сезон Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле» и объяснил, почему болельщикам придется еще немного потерпеть, прежде чем он сможет раскрыться окончательно.
«Ему нужно время, чтобы освоиться. Самое сложное для нападающего — попасть в команду, которая перестраивается. И даже так он забивает 15 голов. Представьте, если бы мы проводили нормальный по нашим меркам сезон… Хороший сезон, сезон с 70, 80 или более очками, он определенно забил бы 20 с лишним голов.
Это похоже на то, как когда мы создаем момент, но не забиваем, и это привлекает особенно много внимания. Мо Салах в своем лучшем сезоне, забив 40 с лишним голов, упускал моменты. Это нормально. Эрлинг Холанд упускал моменты, но у них было гораздо больше возможностей, чем мы создали за этот период.
Пятнадцать голов — это абсолютно нормально, [и впереди] еще три игры, так что, возможно, он сможет увеличить и это число, но мы говорили об этом — ему нужно время, чтобы адаптироваться. У него было то же самое в «Бенфике», и там не было нет языковых проблем. Или, по крайней мере, меньше языковых проблем, чем здесь. Мы работаем с ним, это ясно. Мы пытаемся помочь ему, чтобы он мог помочь нам еще больше».
Уругвайский нападающий принял участие в 42 матчах, и, кроме 15 голов, он оформил 4 ассиста.
Будем надеяться, что в следующем сезоне, Дарвин поразит всех своей результативностью.
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