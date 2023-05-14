Дарвин тут не при чем.

Юрген Клопп оценил первый сезон Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле» и объяснил, почему болельщикам придется еще немного потерпеть, прежде чем он сможет раскрыться окончательно.

«Ему нужно время, чтобы освоиться. Самое сложное для нападающего — попасть в команду, которая перестраивается. И даже так он забивает 15 голов. Представьте, если бы мы проводили нормальный по нашим меркам сезон… Хороший сезон, сезон с 70, 80 или более очками, он определенно забил бы 20 с лишним голов.

Это похоже на то, как когда мы создаем момент, но не забиваем, и это привлекает особенно много внимания. Мо Салах в своем лучшем сезоне, забив 40 с лишним голов, упускал моменты. Это нормально. Эрлинг Холанд упускал моменты, но у них было гораздо больше возможностей, чем мы создали за этот период.

Пятнадцать голов — это абсолютно нормально, [и впереди] еще три игры, так что, возможно, он сможет увеличить и это число, но мы говорили об этом — ему нужно время, чтобы адаптироваться. У него было то же самое в «Бенфике», и там не было нет языковых проблем. Или, по крайней мере, меньше языковых проблем, чем здесь. Мы работаем с ним, это ясно. Мы пытаемся помочь ему, чтобы он мог помочь нам еще больше».

Уругвайский нападающий принял участие в 42 матчах, и, кроме 15 голов, он оформил 4 ассиста.

Будем надеяться, что в следующем сезоне, Дарвин поразит всех своей результативностью.