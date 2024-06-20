Президент «Аль-Иттихада» подтвердил уход Гальярдо с поста тренера: «Марсело совершил серьезную ошибку, потребовав убрать Бензема. Карим – важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба»

Новый президент «Аль-Иттихада» подтвердил уход Марсело Гальярдо с поста тренера.

« совершил серьезную ошибку, потребовав убрать Бензема, что неприемлемо. – важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба.

У нас есть два-три варианта на замену. Одна из моих главных целей – совершить большинство летних трансферов до начала предсезонной подготовки « », до 12 июля», – сказал Луай Назер.

Ранее сообщалось, что штаб Гальярдо в качестве компенсации получит около 30 млн долларов.

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