Президент «Аль-Иттихада» подтвердил уход Гальярдо с поста тренера: «Марсело совершил серьезную ошибку, потребовав убрать Бензема. Карим – важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Футбол

Новый президент «Аль-Иттихада» подтвердил уход Марсело Гальярдо с поста тренера.

«Гальярдо совершил серьезную ошибку, потребовав убрать Бензема, что неприемлемо. Карим – важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба.

У нас есть два-три варианта на замену. Одна из моих главных целей – совершить большинство летних трансферов до начала предсезонной подготовки «Аль-Иттихада», до 12 июля», – сказал Луай Назер.

Ранее сообщалось, что штаб Гальярдо в качестве компенсации получит около 30 млн долларов.

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13 комментариев
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Ни один игрок не важнее клуба
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Попросил убрать игрока который ложил болт на игру , уволили)) дикари че
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Самим то не смешно? Понятно итак, что на дикую зп поехал отдыхать, прикрываясь ,что всю жизнь хотел в арабской стране поиграть. Арабы хоть и дальновидные, но как же футболисты им легко лапшу вешают.
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Ответ Pro_Zenit_7
Ни один игрок не важнее клуба
Там получается что Бензема больше чем клуб)
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Ответ Pro_Zenit_7
Ни один игрок не важнее клуба
Так в том-то и дело, что у них там пока не клубы, а клубишки, где главные драйверы роста ( как в футбольном плане так и в маркетинговом) и узнаваемости не тренера не клубная история -- а именно игроки наемники с именем и огромными личками
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Когда-нибудь до арабов дойдёт что дело не в тренере. Бензема приехал в Саудию рубить бабло на расслабоне ни больше ни меньше. Он очевидно не планировал пахать не снижая уровень самоотдачи как Рон или Канте.
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> "совершил серьезную ошибку"
> "в качестве компенсации получит около 30 млн долларов"

Дай бог всем так ошибаться
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ну Галлардо физруччо оказался, не зря гранде Аль Айн в 2018 выносил его Ривер Плейт на КЧМ
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Ответ Бахти 86
Бензема игрок одного сезона.
О такой карьере мечтают многие миллионы мальчишек, тихой сапой стал вторым бомбардиром в истории Мадрида один из лучших нападающих по игре в подыгрыше.
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Ответ Евгений Сидоров
Когда-нибудь до арабов дойдёт что дело не в тренере. Бензема приехал в Саудию рубить бабло на расслабоне ни больше ни меньше. Он очевидно не планировал пахать не снижая уровень самоотдачи как Рон или Канте.
Ты думаешь им очень нужно чтоб Бензема напрягался ? Там лига где все клубы принадлежат государству , а ведь государства чтоб была лига со звездами , а не чтоб Иттихад занимал первые места .
Если бы им нужны были первые места , то на зарплату Бензема купили бы 5 толковых футболистов .
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Ответ Юрий Кечко
Попросил убрать игрока который ложил болт на игру , уволили)) дикари че
Причём это уже второй тренер, у которого проблемы с Бензема.🤔🤔
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