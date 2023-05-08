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Помните болбоя, который помог Тренту подать тот самый угловой в матче против «Барсы»? Сейчас парень зажигает в академии «Ливерпуля»

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Оукли Кэнноньер
Футбол Футбол

Ровно 4 года назад «Ливерпуль» одержал одну из самых ярких побед в истории клуба. В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «красные» одолели «Барсу» со счетом 4:0, первая встреча команд закончилась победой «блауграны» со счетом 3:0.

Ярчайший момент ответной игры – молниеносно разыгранный угловой Трента. Быстрее англичанина в том эпизоде сработал только болбой Оукли Кэнноньер

Но где этот юноша спустя 4 года после исторического матча?

Оукли продолжает зажигать в академии «Ливерпуля». 6 мая ему исполнилось 19 лет, он выступает за «Ливерпуль» U21 на позиции нападающего.

В этом сезоне юношу мучают травмы, но он все равно провел за молодежку «красных» 12 матчей и записал на свой счет 10 голов. В прошлом сезоне Кэнноньер выступал за «Ливерпуль» U18 и тогда показал еще более впечатляющую статистику: 37 матчей, 30 голов и 5 ассистов.

Оукли вспоминал о своей роли в победе «красных» над «Барсой»:

«Я тренировался с первой командой, Клопп подошел ко мне и сказал: «Мне просто нужно поблагодарить тебя за то, что ты сделал». «Ливерпуль» проиграл первый матч, поэтому помощник главного тренера сказал нашему тренеру Карлу, что мяч нужно подавать быстро из-за интенсивности игры и прочего, потому что нам нужно было отыграть три мяча. Действовать нужно было оперативно.

На следующий день я пошел в школу, там все фанаты «Ливерпуля» просто подходили ко мне и говорили: «Ты выиграл для нас матч!» Мне пришлось уйти в другой кабинет, потому что ко мне подходило так много людей. Это все еще немного безумно. Люди, которые общаются со мной в социальных сетях, называют меня легендой «Ливерпуля».

Кэнноньер точно может претендовать на звание самого известного болбоя в истории.

Как думаете, есть ли у Оукли шанс стать звездой основы «Ливерпуля»?

4 комментария

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Паха Ветров
Вот интересно, только у меня ощущение, что у ТАА пошел спад, когда он прическу с короткой на дреды сменил?)
+6
-1
+5
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Plato
Парень стал легендой Ливерпуля даже не дебютируя за основу))
+4
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Адам Магомедов
Ответ Паха Ветров
Вот интересно, только у меня ощущение, что у ТАА пошел спад, когда он прическу с короткой на дреды сменил?)
Да нет свою основную работу он выполняет.
+2
0
+2
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Матвей Бондарев
Жду с нетерпением в основе, а то уже несколько лет о нём молва, как о нападающем. Думаю, Клопп может из него вылепить Майкла Оуэна при такой статистике.
0
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