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«Я знал, что «Ливерпуль» получил суперзвезду». Майка Ричардс рассказывает об амбициях Салаха во времена игры за «Фиорентину»

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Бывший защитник «МанСити» Майка Ричардс провел сезон в «Фиорентине» на правах аренды и встретился там с Мохамедом Салахом.

Недавно он рассказал об амбициях Салаха, связанных с «Ливерпулем», еще до того, как «красные» им заинтересовались.

«Мечтой Мо Салаха всегда было стать легендой «Ливерпуля». Я играл с ним в «Фиорентине», иногда мы ходили вместе выпить кофе, он говорил о своих амбициях и о переезде на «Энфилд».

«Я знал, что когда «Ливерпуль» подписал его в 2017-м году, то они получили суперзвезду в процессе становления, но даже меня поражает то количество голов, которое он в итоге забил».

«Мо нужно еще 4 мяча, чтобы обойти Стивена Джеррарда (186) и войти в пятерку лучших бомбардиров клуба всех времен».

1 комментарий

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Санжар Уразбаев
А я думал Реал ))
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