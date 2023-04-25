Бывший защитник «МанСити» Майка Ричардс провел сезон в «Фиорентине» на правах аренды и встретился там с Мохамедом Салахом.

Недавно он рассказал об амбициях Салаха, связанных с «Ливерпулем», еще до того, как «красные» им заинтересовались.

«Мечтой Мо Салаха всегда было стать легендой «Ливерпуля». Я играл с ним в «Фиорентине», иногда мы ходили вместе выпить кофе, он говорил о своих амбициях и о переезде на «Энфилд».

«Я знал, что когда «Ливерпуль» подписал его в 2017-м году, то они получили суперзвезду в процессе становления, но даже меня поражает то количество голов, которое он в итоге забил».

«Мо нужно еще 4 мяча, чтобы обойти Стивена Джеррарда (186) и войти в пятерку лучших бомбардиров клуба всех времен».