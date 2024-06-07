Джордан Хендерсон не попал в заявку Англии на Евро, но пожелала парням удачи

Джордан Хендерсон прервал молчание после того, как Гарет Саутгейт исключил его из состава сборной Англии на Евро-2024.

Хендерсон покинул «Ливерпуль» прошлым летом, чтобы перейти в команду Саудовской профессиональной лиги «Аль-Эттифак», но провел в своем новом клубе всего пять месяцев.

33-летний игрок решил расторгнуть контракт по обоюдному согласию, перейдя в голландский гигант «Аякс» бесплатно.

На протяжении всего этого времени он постоянно присутствовал в составе сборной Англии, хотя ему пришлось отказаться от участия в товарищеских матчах против Бразилии и Бельгии в марте из-за травмы.

После возвращения он сыграл за «Аякс» всего три матча и не был включен в предварительный состав сборной Англии на Евро-2024, состоящий из 33 человек.

Отсутствие Хендерсона стало не единственным сюрпризом: Маркус Рэшфорд, Бен Уайт, Рис Джеймс, Рахим Стерлинг и Бен Чилвелл также не едут в Германию.

После того, как в четверг Саутгейт объявил финальный состав из 26 человек, бывший капитан «Ливерпуля» зашел в Инстаграм, чтобы отправить короткое сообщение своим товарищам по команде.

«Поздравляю всех парней, попавших в команду! Удачи и привезите кубок домой, ребята!».