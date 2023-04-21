LFC 2020
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«Мы действительно можем это использовать». Фабиньо рассказал о том, каково играть вместе с Трентом в полузащите

Фабиньо Фабиньо
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Англичанин пробует себя в новой роли.

Этот сезон складывается не лучшим образом для «Ливерпуля», и Юргену Клоппу приходится искать оригинальные варианты, чтобы команда продолжала бороться за место в ЛЧ.

Один из таких экспериментов главный тренер провернул в матче против «Арсенала» — по ходу матча Александер-Арнолд Трент перемещался в полузащиту. В последующих играх он тоже пробовал себя на этой позиции.

В недавнем интервью Фабиньо попросили оценить, как Трент справился с непривычной для себя ролью и что ему нужно, чтобы добиться успеха. Бразильский полузащитник сказал:

«Трент действительно хорошо владеет мячом, учитывая его качество паса и умение найти игроков сзади. Мы действительно можем это использовать. В этом положении, конечно, у него будет меньше времени на размышления, но я думаю, что он уже немного привык к этой роли.

Даже когда он играет как правый защитник, ему нравится немного сбавлять обороты и перемещаться в середину.

Мы действительно можем использовать его качество паса. В последней игре он отдал две результативные передачи и был действительно хорош — не только из-за пасов, но и быстрой реакции. Насколько я знаю, в академии он играл на позиции полузащитника, так что он немного знаком с этой ролью, и для него это было несложно».

Как вам кажется, где Трент эффективнее: в полузащите или в обороне?

6 комментариев

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Nostromo
Лёд тронулся...наконец .Лёд тронулся.
+5
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Lord Baium
Трент в полузащите – это скоро будет мастхэв.
Особенно из-за самого Фабиньо, который почти каждый матч получает желтую карточку. Еще одна-две и будет дисквалифицирован.
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Санжар Уразбаев
Вот вам и новый полузащитник 🙌
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Иван Живулин
Лучше Трента на цп, а трансфер пз
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Serega Fart
Вы действительно должны были это использовать года 2 так назад
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Nostromo
Ответ Lord Baium
Трент в полузащите – это скоро будет мастхэв. Особенно из-за самого Фабиньо, который почти каждый матч получает желтую карточку. Еще одна-две и будет дисквалифицирован.
Сашка будет в будущем
..еще раз героем.Но мне интересно кто на ушко нашептал? Он гений, но не той позиции. Сожмем кулак на ...а чего его сжимать,просто Юргену..что только сейчас стало понятно?
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