Англичанин пробует себя в новой роли.

Этот сезон складывается не лучшим образом для «Ливерпуля», и Юргену Клоппу приходится искать оригинальные варианты, чтобы команда продолжала бороться за место в ЛЧ.

Один из таких экспериментов главный тренер провернул в матче против «Арсенала» — по ходу матча Александер-Арнолд Трент перемещался в полузащиту. В последующих играх он тоже пробовал себя на этой позиции.

В недавнем интервью Фабиньо попросили оценить, как Трент справился с непривычной для себя ролью и что ему нужно, чтобы добиться успеха. Бразильский полузащитник сказал:

«Трент действительно хорошо владеет мячом, учитывая его качество паса и умение найти игроков сзади. Мы действительно можем это использовать. В этом положении, конечно, у него будет меньше времени на размышления, но я думаю, что он уже немного привык к этой роли.

Даже когда он играет как правый защитник, ему нравится немного сбавлять обороты и перемещаться в середину.

Мы действительно можем использовать его качество паса. В последней игре он отдал две результативные передачи и был действительно хорош — не только из-за пасов, но и быстрой реакции. Насколько я знаю, в академии он играл на позиции полузащитника, так что он немного знаком с этой ролью, и для него это было несложно».

Как вам кажется, где Трент эффективнее: в полузащите или в обороне?