😕 «Итак, вот я здесь...» Клопп обратился к фанатам после последней тренировки с «Ливерпулем»

Вчера Юрген Клопп провел последнюю тренировку в «Ливерпуле», после которой записал эмоциональное послание фанатам.

«Итак, вот я здесь. Последний день в офисе. Последняя тренировка завершена. Было немного странно, я бы сказал. Немногие из тренеров были слишком эмоциональными, но я еще не понял...

Я сказал себе, что завтра игра. А после этого будет праздник. Я так думаю... Ладно, пока. Завтра я буду перегружен.

Так что... Я покину это место сегодня. Да, это интересный опыт... Увидимся завтра», - заявил Юрген Клопп в соцсетях.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон» в матче заключительного тура АПЛ.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015-м году. За этот период клуб выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английского лиги (дважды), Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.