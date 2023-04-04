«Ливерпуль» и «Челси» встречаются в рамках перенесенного матча 8-го тура Премьер-лиги.

Юрген Клопп удивил болельщиков составом «красных» на столь важную встречу. В сравнении с матчем против «Ман Сити», немец сделал шесть замен в составе своей команда. На скамейке остались Гакпо, Трент, Робертсон, Салах. Эллиот и Ван Дейк пропустят встречу с лондонцами.

Перед игрой с «Челси» Клопп объяснил журналистам Sky Sports, почему решил внести столь радикальные изменения в состав «красных»:

«Ван Дейк недоступен. А остальным нужен отдых, у многих игроков сегодня вечером появится шанс показать себя. Вот и все. Нам нужны свежие силы, это ясно. Нам также нужны свежие умы. Я уже говорил, что в последние несколько недель все складывалось не очень хорошо. Это именно тот момент, когда необходимо вносить некие изменения. Я правда надеюсь, что мы сможем показать реакцию на сложности, даже если на поле выйдет не та же команда. Когда команда играет в субботу и во вторник, необходимо думать о ротации».

Как думаете, такие изменения в составе помогут «красным» справиться с «Челси»?