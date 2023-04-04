Фанаты «Ливерпуля» в замешательстве, поскольку Мохамед Салах не попал в стартовый состав команды на матч с «Челси» в Премьер-лиге.

Учитывая, что египтянин — один из ключевых игроков команды, удивление болельщиков понятно. В этом сезоне Салах забил 23 гола и отдал 11 результативных передач в 40 матчах в разных турнирах.

Вот реакция болельщиков в Twitter после объявления стартового состава «красных»:

💬@helidias88 : «Почему Клопп использует команду Б против «Челси», если это важный матч для нас, а Салах и другие отдыхают перед игрой с «Арсеналом».

💬@SamueILFC: «А теперь покажите нормальный стартовый состав».

💬@KidFuryLFC: «Это кошмар».

💬@FPLBunk: «Аккаунт «Ливерпуля» взломали».

💬@CS_312: «ха-ха-ха, 1 апреля было три дня назад, парни».

💬@brian_iTr1: «Чувак явно недооценивает «Челси», раз посадил Салаха на скамейку».

«Красные» сейчас занимают седьмое место в Премьер-лиге, а «Челси» 11-е. Обе команды будут играть после поражения: «Ливерпуль» уступил «МанСити» со счетом 4:1, а «синие» проиграли дома «Астон Вилле» со счетом 2:0.