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«Аккаунт был взломан» .Фанаты «Ливерпуля» сбиты с толку - Салах на скамейке в важнейшем матче с «Челси»

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Фанаты «Ливерпуля» в замешательстве, поскольку Мохамед Салах не попал в стартовый состав команды на матч с «Челси» в Премьер-лиге.

Учитывая, что египтянин — один из ключевых игроков команды, удивление болельщиков понятно. В этом сезоне Салах забил 23 гола и отдал 11 результативных передач в 40 матчах в разных турнирах.

Вот реакция болельщиков в Twitter после объявления стартового состава «красных»:

💬@helidias88: «Почему Клопп использует команду Б против «Челси», если это важный матч для нас, а Салах и другие отдыхают перед игрой с «Арсеналом».

💬@SamueILFC: «А теперь покажите нормальный стартовый состав».

💬@KidFuryLFC: «Это кошмар».

💬@FPLBunk: «Аккаунт «Ливерпуля» взломали».

💬@CS_312: «ха-ха-ха, 1 апреля было три дня назад, парни».

💬@brian_iTr1: «Чувак явно недооценивает «Челси», раз посадил Салаха на скамейку».

«Красные» сейчас занимают седьмое место в Премьер-лиге, а «Челси» 11-е. Обе команды будут играть после поражения: «Ливерпуль» уступил «МанСити» со счетом 4:1, а «синие» проиграли дома «Астон Вилле» со счетом 2:0.

3 комментария

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Nostromo
правильное решение и все же шанс давать и другим стоит.Этакой стратегический ход) Цимикосу давно пора доверять основу.
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Ненавидящий2.0
они весь сезон критикуют Трента и ВВД, а потом удивляются когда в графике МС, Челси, Арсенал один за другим за 9 дней, что Клопп прибегает к ротации? Чему там удивляться? Если одни не вывозят, пусть другие попробуют. Или Фирмино с такой статой заслужил в конце сезона лавочку греть? Вот уж эти критикуны - то, сё, не нравится, сделали по другому - опять не нравится. Назначат тренером Ливерпуля - будете принимать решения
+1
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+1
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Матвей Бондарев
Автор, опечатка приятней, конечно, чем реальность, но по факту 8 место в таблице, а не 7.
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