LFC 2020
Блог

Джеймс Милнер стал кавалером Ордена Британской империи за благотворительность и футбольные заслуги

Джеймс Милнер Джеймс Милнер
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Джеймс Милнер стал кавалером Ордена Британской империи. Полузащитник «Ливерпуля» удостоился награды за благотворительную деятельность и заслуги перед футболом.

Награду Милнеру вручил лично принц Уильям.

Наследник британского престола чем-то рассмешил футболиста.

Членство в Ордене Британской Империи считается одним из самых престижных титулов Туманного Альбиона. Орден состоит из пяти классов гражданского и военного подразделений. Милнер получил звание кавалера – низший класс.

Контракт полузащитника с «красными» истекает летом этого года. Его будущее в клубе пока выглядит неопределенно.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий