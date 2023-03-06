Джеймс Милнер стал кавалером Ордена Британской империи. Полузащитник «Ливерпуля» удостоился награды за благотворительную деятельность и заслуги перед футболом.

Награду Милнеру вручил лично принц Уильям.

Наследник британского престола чем-то рассмешил футболиста.

Членство в Ордене Британской Империи считается одним из самых престижных титулов Туманного Альбиона. Орден состоит из пяти классов гражданского и военного подразделений. Милнер получил звание кавалера – низший класс.

Контракт полузащитника с «красными» истекает летом этого года. Его будущее в клубе пока выглядит неопределенно.