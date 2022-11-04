🎥 Милота дня: юный фанат оставил записку Салаху в раздевалке «Ливерпуля». Болельщики гадают, что в ней сказано

В Твиттере завирусилось видео, на котором маленький болельщик «красных» оставляет Салаху письмо в раздевалке «Ливерпуля».

Роликом поделилась мамы юного фаната, она написала:

«Сегодня оставили небольшую записку в шкафчике Салаха, пока никто не видит».

Видео моментально набрало кучу просмотров, репостов и комментариев. Болельщики «красных» пытаются угадать, что же мальчик написал в послании к египтянину, и просто делятся своими эмоциями от такой трогательной улыбки ребёнка.

Вот самые забавные комментарии:

💭 «Такой милый! Я очень надеюсь, что скоро ты встретишься с Мо. Уверена, он прочитает твою записку и будет очень счастлив».

💭 «Всё хорошее начинается с мечты! Мальчик очень милый».

💭 «Я как-то оставил Милнеру пачку «Йоркширского чая». Вот думаю, получил ли он её. А пацан классный».

💭 «Надеюсь, он оставил данные мамы, чтобы Салах мог ей написать, лол».

💭 «Я когда увидел этот ролик, выглядел как парень на том меме».

💭 «Дорогой Мо, твои дети у меня. С тебя три футболки «Ливерпуля» с автографами, тогда я верну тебе детей целыми и невредимыми, ах-ах-ах».

💭 «Эта улыбка дорогого стоит».

💭 «Не, ребят, мальчик написал: «Купите Джуда», говорю вам».

💭 «Это самое трогательное преступление в истории. Только посмотрите, как он улыбается».

💭 «Надеюсь, это не очередной ребенок, выпрашивающий футболку».

💭 «Это видео сделало мой день. Очень хочется, чтобы Салах нашел эту записку. Удачи тебе, парень!»

А что думаете вы, какое послание мальчик оставил Салаху?