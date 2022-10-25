Ван Дейк назвал самого надежного пенальтиста «Ливерпуля». Это не Салах

В интервью The Overlap Ван Дейк рассказал, какому пенальтисту «красных» Вирджил доверяет больше всего:

«Джеймс Милнер. На пенальти я бы точно ставил его. Милли есть Милли. Вы знаете, чего он добился в своем возрасте. Я просто надеюсь, что буду способен делать все, что делает он, когда мне будет столько же лет».

За всю свою карьеру Милнер исполнил 35 пенальти, из них 30 Джеймс реализовал успешно. В последний раз полузащитник промахивался в ноябре 2017 года. Тогда Милнер не смог переиграть Хандановича, защищавшего ворота «Марибора» в Лиге чемпионов.

У Салаха показатели такие же. Но Ван Дейк, очевидно, доверяет более опытному Милнеру.

Согласны с Вирджилом? Кого бы вы назначили штатным пенальтистом «Ливерпуля»?