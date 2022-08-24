«Я опередил его на несколько голов и передач»: Салах высказался о соперничестве с Мане

В интервью изданию Sky Sports Мо Салах высказался о своем бывшем одноклубнике – Садьо Мане:

«Садьо был отличным игроком, он отдал все для клуба. Я никогда не смотрел на наши с Садьо отношения, как на соревнование. Перед сезоном я ставлю перед собой определенную цель и стараюсь достичь ее. Даже в прошлом сезоне я опередил его на несколько голов и на несколько передач, но я подумал, что моя цель просто выше, чем его. Это не связано конкретно с Садьо, просто перед каждым сезоном я четко знаю, чего хочу добиться с клубом и на индивидуальном уровне, и просто иду к своей цели».

В прошлом сезоне Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля», на его счету – 31 гол и 16 ассистов. Мане занял второе место, Садьо забил 23 гола и отдал 5 голевых передач.