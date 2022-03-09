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«Я разочарован»: мнение Ван Дейка о матче с «Интером»

Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Ливерпуль Ливерпуль
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«Красные» проиграли ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов гигантам Серии А со счетом 1:0 на «Энфилде». Однако «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал по сумме двух матчей (2:1).

Несмотря на это, Ван Дейк ясно дал понять, что он не доволен поражением.

 

Голландец сказал beIN SPORTS следующее: «Я разочарован тем, что мы проиграли, но я должен радоваться, потому что мы прошли. Но я не люблю проигрывать, мы должны быть готовы к следующей игре в выходные».

Ван Дейк добавил: «Мы все люди. Иногда вы упускаете шансы — к счастью, мы не проигрываем много, сегодня это случилось. Но мы вышли в следующий этап, и это главное».

 

Задача «Ливерпуля» заключалась в том, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, что «красным» и удалось.

«Ливерпуль» противостоял сильному сопернику. Миланский «Интер» не просто так является действующим чемпионом Италии.

 

 

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