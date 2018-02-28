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    CCMA: «Барселона» уже договорилась о трансфере Антуана Гризманна

    Теги Антуан Гризманн Атлетико Барселона

    «Барселона» договорилась с «Атлетико» о трансфере форварда Антуана Гризманна, сообщает CCMA.

    Француз перейдет в «Барселону» летом, сумма трансфера составит 100 миллионов евро. Гризманн является большим фанатом тренера «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде и каталонского клуба в целом.

    • 4 марта «Барселона» и «Атлетико» сыграют между собой в чемпионате Испании, а Гризманн, вероятно, в последний раз выйдет за мадридский клуб против Месси, Суареса и Коутиньо.
    • Статистика Антуана в Примере-2017/18 – 11 голов и 7 голевых передач в 22 матчах. Ничего так стата, но он ее может улучшить уже в выходные.

    eurosport

    Автор
    • sanitan

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