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💞 «Мы почти пара - Килиан не хочет». Энрике прокомментировал слухи о конфликте с Мбаппе

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Французские СМИ обсуждают возможный конфликт между наставником «ПСЖ» Луисом Энрике и нападающим Килианом Мбаппе.

Сообщается, что отношения игрока и тренера достигли «точки кипения». Энрике был вынужден объясниться перед общественностью:

«Наши отношения, как всегда, идеальные. Мы не пара, но почти. Скорее, потому что он сам этого не хочет.

Я не знаю, почему вы продолжаете задавать мне этот вопрос. Я очень близок с большинством игроков.

Мы всегда были очень близки с Килианом. Он шутит, всегда смеется. Я тоже люблю смеяться. Я в восторге не только от него, но и от всех остальных игроков, которые не столь довольны из-за меньшего количества игрового времени».

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