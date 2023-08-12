9 комментариев

Дембеле стал новым игроком «Пари Сен-Жермен». Усман перебрался из «Барсы» в новый клуб за 50 млн евро – это отступные игрока. Но «блауграна» получит не всю сумму, половина достанется французу и его агенту.

Одним из первых в «ПСЖ» новичка поприветствовал Мбаппе. Килиан отлично знаком с Усманом по сборной Франции. Капитан «синих» написал в соцсетях:

«Добро пожаловать домой, мой брат. Очень рад видеть тебя здесь. Приключение начинается!»

Килиан дополнил приветствие фотографией, на которой он и Усман в форме сборной держат французский триколор.

Атака «синих» теперь будет зажигать в столице республики. Вопрос лишь один – надолго ли сам Килиан задержится в Париже?