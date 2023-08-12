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«Добро пожаловать домой»: Мбаппе тепло поприветствовал Дембеле в «ПСЖ»

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Дембеле стал новым игроком «Пари Сен-Жермен». Усман перебрался из «Барсы» в новый клуб за 50 млн евро – это отступные игрока. Но «блауграна» получит не всю сумму, половина достанется французу и его агенту.

Одним из первых в «ПСЖ» новичка поприветствовал Мбаппе. Килиан отлично знаком с Усманом по сборной Франции. Капитан «синих» написал в соцсетях:

«Добро пожаловать домой, мой брат. Очень рад видеть тебя здесь. Приключение начинается!»

Килиан дополнил приветствие фотографией, на которой он и Усман в форме сборной держат французский триколор.

Атака «синих» теперь будет зажигать в столице республики. Вопрос лишь один – надолго ли сам Килиан задержится в Париже?

9 комментариев

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Sakata Gintoki
Время приключений. Один будет приключатся в лазарете, второй полировать скамейку, что бы залутать денег и перейти в Реал бесплатно.
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flowhal
«Добро пожаловать домой» видимо в этом случае нужно воспринимать буквально: добро пожаловать ко мне домой на фифу
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Ramil Usmanov
Как бы не "сломался", будет тогда на скамейке "зажигать".
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yarmuck
Мбаппе троллит ПиСиЖи)
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Гласящий Истину!
Врач ПСЖ еще не подал в отставку?
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suzok
как говорится , поживём , увидим....
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Rachid
Мбаппе Дембелю - потом, брат, вместе разведём на бабки и Реал…)
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бек саидов
Удачи Усману в псж, но ему надо менять агента.
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EminenceGrise
Дом, такой дом... Проклятый старый дом скорее уж.
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