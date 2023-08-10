Для Неймара готово предложение на 200 миллионов евро: трансфер бразильца очень близок
Инсайд от авторитетного испанского источника.
Саудовский «Аль-Хилаль» подготовил предложение в размере 200 миллионов евро - именно такой личный контракт получит Неймар в случае перехода.
Неймар еще не принял окончательного решения, но близок к тому, чтобы отправиться в Саудовскую аравию, сообщает Relevo.
Ранее в августе «Аль-Хилаль» сделал аналогичное предложение партнеру Нея по команде Килиану Мбаппе, но оно было сразу же отклонено, поскольку француз настаивал на том, чтобы остаться в Европе.
Неймару 31 год, и это может стать самым большим контрактом в его жизни. Однако источники сообщают, что «ПСЖ» отпустит его только в том случае, если он потребует трансфера.
«Барселона» также связывалась с бразильцем этим летом, но в случае трансфера ему придется пойти на серьезное сокращение зарплаты. Кроме того, похоже, что главный тренер Хави не в восторге от потенциального камбэк бразильца в Каталонию.
Его отец, наверное, уже собрал чемоданы и уехал туда