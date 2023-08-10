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Для Неймара готово предложение на 200 миллионов евро: трансфер бразильца очень близок

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Инсайд от авторитетного испанского источника.

Предложение 200 миллионов евро подготовлено для Неймара (надежность: 5 звезд)

Саудовский «Аль-Хилаль» подготовил предложение в размере 200 миллионов евро - именно такой личный контракт получит Неймар в случае перехода.

Неймар еще не принял окончательного решения, но близок к тому, чтобы отправиться в Саудовскую аравию, сообщает Relevo.

Ранее в августе «Аль-Хилаль» сделал аналогичное предложение партнеру Нея по команде Килиану Мбаппе, но оно было сразу же отклонено, поскольку француз настаивал на том, чтобы остаться в Европе.

Неймару 31 год, и это может стать самым большим контрактом в его жизни. Однако источники сообщают, что «ПСЖ» отпустит его только в том случае, если он потребует трансфера.

«Барселона» также связывалась с бразильцем этим летом, но в случае трансфера ему придется пойти на серьезное сокращение зарплаты. Кроме того, похоже, что главный тренер Хави не в восторге от потенциального камбэк бразильца в Каталонию.

4 комментария

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predMBAPPE
Ответ V S
Лучше аль хилаль,чем барса. ! ! ! . BS.
Говори своими именами, лучше 200млн (чистыми) чем 20млн (грязными) 😎
+4
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+4
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SHERLS
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V S!Согласен,там Малком ,так что сыграются!
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Rachid
Предложение от Аль-Хилаль единственное верное для Неймара.
Его отец, наверное, уже собрал чемоданы и уехал туда
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