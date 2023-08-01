ПСЖ
Блог

«ПСЖ» уже точно не смог продлить Мбаппе – срок действия его контракта закончится 1 июля 2024 года

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Но трансфер все еще возможен.

PSG misses Mbappe deadline – Kylian's contract expiration date confirmed

«Пари Сен-Жермен» пропустил крайний срок 31 июля, чтобы в одностороннем порядке продлить контракт с Килианом Мбаппе до 2025 года. Сам игрок опцию не активировал, так как отношения с клубом серьезно испорчены.

По словам Фабрицио Романо, теперь точно подтверждено, что контракт Мбаппе истекает в 2024 году.

«ПСЖ» уже выставил Мбаппе на продажу, так как не хочет потерять его бесплатно в следующем году. Парижане хотят получить от 200 до 250 миллионов евро, чтобы избавиться от своего звездного игрока.

Источники сообщают, что «Реал» по-прежнему не хочет делать крупное предложение по Мбаппе после двух безуспешных переговоров с «ПСЖ».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rister81
Жизнь конечно бумеранг 🪃
Сегодня ты игрока за 200 миллионов не продаешь,а завтра за него даже копейку давать не хотят.ПСЖ те еще клоуны,они еще и жалобу на Реал хотят подать,якобы они давят на Мбаппе не продлевать контракт,надеюсь Барса сейчас им пихнет свое дерево за 100 лямов))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asker Nourusov
Скоро все закончится, мбаппе будет в реале !!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамьен
100 максимум
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Rister81
Жизнь конечно бумеранг 🪃 Сегодня ты игрока за 200 миллионов не продаешь,а завтра за него даже копейку давать не хотят.ПСЖ те еще клоуны,они еще и жалобу на Реал хотят подать,якобы они давят на Мбаппе не продлевать контракт,надеюсь Барса сейчас им пихнет свое дерево за 100 лямов))
Ну вообще почти все игроки нарушают правило, что нельзя контактировать, если ты игрок на контракте, в котором больше полугода осталось. Но фифа может разве что работничков штрафануть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий