Но трансфер все еще возможен.

«Пари Сен-Жермен» пропустил крайний срок 31 июля, чтобы в одностороннем порядке продлить контракт с Килианом Мбаппе до 2025 года. Сам игрок опцию не активировал, так как отношения с клубом серьезно испорчены.

По словам Фабрицио Романо, теперь точно подтверждено, что контракт Мбаппе истекает в 2024 году.

«ПСЖ» уже выставил Мбаппе на продажу, так как не хочет потерять его бесплатно в следующем году. Парижане хотят получить от 200 до 250 миллионов евро, чтобы избавиться от своего звездного игрока.

Источники сообщают, что «Реал» по-прежнему не хочет делать крупное предложение по Мбаппе после двух безуспешных переговоров с «ПСЖ».