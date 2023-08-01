«ПСЖ» уже точно не смог продлить Мбаппе – срок действия его контракта закончится 1 июля 2024 года
Но трансфер все еще возможен.
«Пари Сен-Жермен» пропустил крайний срок 31 июля, чтобы в одностороннем порядке продлить контракт с Килианом Мбаппе до 2025 года. Сам игрок опцию не активировал, так как отношения с клубом серьезно испорчены.
По словам Фабрицио Романо, теперь точно подтверждено, что контракт Мбаппе истекает в 2024 году.
«ПСЖ» уже выставил Мбаппе на продажу, так как не хочет потерять его бесплатно в следующем году. Парижане хотят получить от 200 до 250 миллионов евро, чтобы избавиться от своего звездного игрока.
Источники сообщают, что «Реал» по-прежнему не хочет делать крупное предложение по Мбаппе после двух безуспешных переговоров с «ПСЖ».
Сегодня ты игрока за 200 миллионов не продаешь,а завтра за него даже копейку давать не хотят.ПСЖ те еще клоуны,они еще и жалобу на Реал хотят подать,якобы они давят на Мбаппе не продлевать контракт,надеюсь Барса сейчас им пихнет свое дерево за 100 лямов))