Роналду не забил в 2 матчах саудовской лиги подряд 2-й раз в сезоне. Он лучший бомбардир с 33 голами и лидер по очкам
Криштиану Роналду не забил в 2 матчах чемпионата Саудовской Аравии подряд.
В четверг форвард «Аль-Насра» не забил в матче 33-го тура с «Аль-Риядом» (2:2). В прошлом туре Роналду не смог поразить ворота «Аль-Хилаля» (1:1).
Второй раз в этом сезоне Роналду не смог забить в 2 матчах саудовской лиги подряд.
Напомним, 39-летний португалец – лучший бомбардир в сезоне саудовской лиги с 33 голами в 30 матчах. По системе «гол+пас» он тоже лучший – 33+11.
Был момент, когда он мог вырезать передачу на Мане 1 на 1, но пошёл в топорную обводку и пробил мимо
Реально скатился в плане ассистентских возможностей и игры на команду
Да даже в плане точных ударов по воротам уже не попадает...
Как он будет играть на Евро я хз
>вырезать передачу
Ты конечно оптимист, артемка