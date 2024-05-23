Роналду не забил в 2 матчах саудовской лиги подряд 2-й раз в сезоне. Он лучший бомбардир с 33 голами и лидер по очкам

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не забил в 2 матчах чемпионата Саудовской Аравии подряд.

В четверг форвард «Аль-Насра» не забил в матче 33-го тура с «Аль-Риядом» (2:2). В прошлом туре Роналду не смог поразить ворота «Аль-Хилаля» (1:1).

Второй раз в этом сезоне Роналду не смог забить в 2 матчах саудовской лиги подряд.

Напомним, 39-летний португалец – лучший бомбардир в сезоне саудовской лиги с 33 голами в 30 матчах. По системе «гол+пас» он тоже лучший – 33+11.

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23 комментария
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Играет хуже Ширко даже в 65 лиге, с нетерпением ждём, что покажет против франций и германий этот молодой 40-летний паренёк
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Ответ atomio
надеюсь что никак не будет. у тренера хватит мужества и яиц усадить его на лавку, выпускать только под конец в ничего уже не значащих матчей, чтобы он нафоткался для своей инсты
Наоборот надо, чтобы криштик по максимуму позорился. Чем больше манекен ещё заруинит порткам ЧМ и ЧЕ, в слезах и соплях убегая в подтрибунку после каждого вылета, тем лучше для футбола. Он еще и на половину не выхватил обратку за то, что 10 лет с помощью переса и мендеша котировался неподалеку от Месси, играя в миллиард раз бездарнее
+8
0
+8
Ответ Великий Алонсо
Величайший! Лучший бомбардир чемпионата в 39 лет. 33 гола в 30 матчах!!! 😏😏😏🔥🔥🔥.
И вылет со всех турниров + проиграное чемпионство лиги досрочно🤣
+6
0
+6
Болельщик Роналду, но играл он так себе...

Был момент, когда он мог вырезать передачу на Мане 1 на 1, но пошёл в топорную обводку и пробил мимо

Реально скатился в плане ассистентских возможностей и игры на команду

Да даже в плане точных ударов по воротам уже не попадает...

Как он будет играть на Евро я хз
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+4
Опять этот Кринж7 один из худших по оценкам экспертов за матч в своей команде. Ха-ха-ха)
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-6
+4
Ответ Enchanter WIZZARD
Сейчас пробежит Ригоберга. Единственное счастье в его жизни привалило
Ты из Эстонии?:))
+9
-6
+3
Португальский единал заруинил топовую команду которая с Талиской и Абубакаром и Гарсией на тренерском мостике везли 5 очков второму месту:) 0 титулов за 2 года, просто позорище с таким составом:))
+9
-7
+2
Как такое возможно? Болеть за человека 20 лет и ждать от него корявого гола, или вымученный левый пенальти, сидеть и смотреть на беспомощность в игровых аспектах своего кумира? Старые фанаты, если таковые есть - тру мазохисты🥲
+4
-3
+1
Ответ Champions of the World
Болельщик Роналду, но играл он так себе... Был момент, когда он мог вырезать передачу на Мане 1 на 1, но пошёл в топорную обводку и пробил мимо Реально скатился в плане ассистентских возможностей и игры на команду Да даже в плане точных ударов по воротам уже не попадает... Как он будет играть на Евро я хз
надеюсь что никак не будет. у тренера хватит мужества и яиц усадить его на лавку, выпускать только под конец в ничего уже не значащих матчей, чтобы он нафоткался для своей инсты
+3
-2
+1
Величайший! Лучший бомбардир чемпионата в 39 лет. 33 гола в 30 матчах!!! 😏😏😏🔥🔥🔥.
+12
-12
0
Надо и ему бывших одноклубников пригласить, чтобы тащили его результаты, как делают в лиге Барби с пенальтюсси
0
0
0
Ответ Champions of the World
Болельщик Роналду, но играл он так себе... Был момент, когда он мог вырезать передачу на Мане 1 на 1, но пошёл в топорную обводку и пробил мимо Реально скатился в плане ассистентских возможностей и игры на команду Да даже в плане точных ударов по воротам уже не попадает... Как он будет играть на Евро я хз
>рыгалдус
>вырезать передачу

Ты конечно оптимист, артемка
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Ответ AF007
Наоборот надо, чтобы криштик по максимуму позорился. Чем больше манекен ещё заруинит порткам ЧМ и ЧЕ, в слезах и соплях убегая в подтрибунку после каждого вылета, тем лучше для футбола. Он еще и на половину не выхватил обратку за то, что 10 лет с помощью переса и мендеша котировался неподалеку от Месси, играя в миллиард раз бездарнее
Фу, накрутка плюсов
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Ответ Champions of the World
Болельщик Роналду, но играл он так себе... Был момент, когда он мог вырезать передачу на Мане 1 на 1, но пошёл в топорную обводку и пробил мимо Реально скатился в плане ассистентских возможностей и игры на команду Да даже в плане точных ударов по воротам уже не попадает... Как он будет играть на Евро я хз
В группе с "грузиями" он играть будет.. А вот дальше он будет требовать от Мартинеса "старта" и в ПО.. Вот тут начнется цирк и полная вакханалия.. Сантуш уже это проходил..
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