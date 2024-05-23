Роналду не забил в 2 матчах саудовской лиги подряд 2-й раз в сезоне. Он лучший бомбардир с 33 голами и лидер по очкам

Криштиану Роналду не забил в 2 матчах чемпионата Саудовской Аравии подряд.

В четверг форвард « » не забил в матче 33-го тура с « » (2:2). В прошлом туре не смог поразить ворота «Аль-Хилаля» (1:1).

Второй раз в этом сезоне Роналду не смог забить в 2 матчах саудовской лиги подряд.

Напомним, 39-летний португалец – лучший бомбардир в сезоне саудовской лиги с 33 голами в 30 матчах. По системе «гол+пас» он тоже лучший – 33+11.