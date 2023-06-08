Люка Эрнандес собрался в «ПСЖ». По данным Kicker, француз сообщил руководству «Баварии» о том, что дал принципиальное согласие на переход в команду Гальтье.

Рекордмайстер не очень хочет отпускать защитника и предложил игроку контракт на три года. «ПСЖ» готов подписать с Люкой соглашений сроком на пять лет.

Флориан Плеттенберг сообщил, что парижане готовы предложить Эрнандесу зарплату свыше 16 млн евро – больше, чем он получает в Мюнхене. Фанатов «ПСЖ» эта новость, скажем так, не обрадовала. Люка – качественный защитник, но он слишком подвержен травмам.

В этом сезоне француз провел за «Баварию» всего 11 матчей, в которых забил гол и отдал ассист. Суммарно во всех турнирах Люка отыграл всего 832 минуты.

Фанаты «ПСЖ» считают, что клуб не должен тратить столько денег на нестабильного игрока, которого к тому же обвиняют в любви к принципиальному сопернику парижан:

💭 «Когда я читаю все эти новости о трансфере Эрнандеса за сумасшедшие деньги и с сумасшедшей зарплатой, мне становится плохо физически. Да ему проще платить костылями, он же вечно сломан, какой смысл в этом переходе?»

💭 «Я узнаю свой «ПСЖ»! Только избавились от двух ветеранов и сразу нацелились на новый сомнительный трансфер. Вы вообще смотрели на статистику Эрнандеса в Германии?»

💭 «Помните, как «Бавария» обыграла нас в финале ЛЧ? Забыли, как Эрнандес после того матча сказал «вперед, «Марсель»? Да такой игрок не нужен нам даже бесплатно».

💭 «Суммирую: «ПСЖ» предлагает огромную зарплату фанату «Марселя», которые 24/7 травмирован? Ну, вполне в нашем духе».

💭 «Я один не понимаю, как «ПСЖ» вообще додумался до такого трансфера? Эрнандес с 2018 года не вылезает из лазарета, еще и называл себя фанатом «Марселя». Руководство «ПСЖ» в очередной раз демонстрирует свою глупость».

А как вы смотрите на возможный переход Эрнандеса в «ПСЖ»?