Последний матч сезона.

Несмотря на то, что в игре против «Клермона» «ПСЖ» сходу организовал сразу два быстрых гола, не покидает ощущение, что головой игроки уже отправились в отпуск. Серхио Рамос отпраздновал свой уход из клуба голом головой после подачи Витиньи, Мбаппе реализовал пенальти, а Лионель Месси пока ничем не отличился.

Поздравить испанца и аргентинца решили Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма, которые организовали самый нелепый привоз тура или даже всего чемпионата.

Игроки парижского клуба устроили перепас на своей половине поля, пытаясь выманить игроков «Клермона». Те отчасти повелись на такие действия, но действовали умно, перекрывая многие зоны передач. Закончилось все в момент, когда мяч дошел до штрафной.

Данилу Перейра отдал мяч Доннарумме и казалось, что ничто не предвещало беды.

Вратарь имел как минимум три хороших варианта развития событий, но выбрал худший − отдал Верратти.

У итальянца не было вариантов и он откатил обратно своему голкиперу, но сделал это слабовато.

Жоан Гастьен был первым на мяче и в подкате протолкнул его мимо Доннаруммы.

Под конец первого тайма парижане пропустили второй гол и ушли на перерыв при счете 2:2. Даже если «Клермон» одержит сегодня победу, то все равно выше 8-го места не поднимется, а вот на 9 место упасть могут, так как в параллельном матче «Ницца» обыгрывает «Лион» (3:1).