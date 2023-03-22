Лионель Месси не смог сдержать в первом матче сборной Аргентины у себя дома после победы на чемпионате мира.

В четверг вечером аргентинцы встретилась с Панамой в товарищеском матче. Перед началом игры болельщики спели песню под названием «Мучачос», которая, по сути, является песней чемпионата мира по футболу 2022 года для аргентинских болельщиков. Его припев: «Ребята, мы снова мечтаем / Я хочу выиграть Третий (ЧМ) / Я хочу стать чемпионом мира», поздравив футболистов.

Болельщики в Twitter отметили приветствие стадиона:

💬«Это дань уважения была просто потрясающей! Команда ее заслужила! Действующие чемпионы мира, Кубка Америки и Финалисимы!».

💬«Невероятная сцена в Буэнос-Айресе. Международный футбол остается самым прекрасным и волнующим зрелищем в мире».

💬«Слов нет, есть только футбол».

💬«Когда видишь Месси в слезах, то становится понятно, что значит для него и для его страны эта победа! Аргентина, наслаждайся празднованием успеха на чемпионате мира!».

Лео отблагодарил болельщиков в своей манере: он забил гол в товарищеском матче с Панамой (2:0). Это 800-й мяч нападающего за профессиональную карьеру.