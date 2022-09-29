Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку «ПСЖ», но сыграет против «Ниццы»

Суперзвезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе сыграет с «Ниццей» в эту субботу несмотря на то, что пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

«ПСЖ» готовится вернуться в Лигу 1 после международного перерыва, продлившегося две недели.

Килиан Мбаппе был среди игроков, присоединившихся к своим национальным командам. Он принимал участие в обоих матчах сборной Франции в Лиге Наций: в победе над Австрией (2-0) и неожиданном поражении от Дании (0-2).

Мбаппе вернулся в «ПСЖ» и надеется продолжить играть столь же успешно, как это было до перерыва: Килиан выходил в основе в каждом из последних семи матчей Лиги 1.

И хотя 23-летний футболист не принимал участия в сегодняшней тренировке, по сообщениям источников, он сможет сыграть в эту субботу.