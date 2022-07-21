Матч «ПСЖ» с «Кавасаки» показал самое слабое место в игре парижан. Показываем на схеме

20 июля «ПСЖ» обыграл «Кавасаки» со счетом 2:1.

Парижане выглядели крайне уверенно в атаке. Футболистам удалось забить два мяча и создать множество опасных для ворот соперника моментов.

А вот оборона французской команды смотрелась намного хуже. Гальтье еще есть, над чем работать, особенно на правом фланге обороны.

Серхио Рамос часто проигрывал единоборства. Испанцу, казалось, не хватало взаимопонимания с одноклубниками Гуйе и Маркиньосом, которому часто приходилось исправлять ошибки и страховать Рамоса.

В грядущем сезоне Гальтье хочет играть с тремя защитниками. Матч с «Кавасаки» показал, что парижанам следует усилить эту зону во время трансферного окна.

Трансфер Мукиеле или Шкриньяра поможет парижанам поправить положение.