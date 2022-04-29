Почеттино сказал, чего не хватило Неймару в этом сезоне, чтобы стать лидером команды

Когда Маурисио Почеттино спросили на пресс-конференции перед матчем со «Страсбуром», может ли Неймар снова стать лидером команды, тренер объяснил, что ему не хватало только стабильности, чтобы играть важную роль в этом сезоне.

«Талант Неймара бесспорен. Его трансфер состоялся потому, что он один из лучших игроков в мире. В этом сезоне у него была серьезная травма, и это было через год после Кубка Америки, поэтому было трудно получить необходимую стабильность. У него были взлеты и падения, как и у всей команды»

«Я говорил об этом с Лео Месси. Было время прогресса, затем был вылет против «Мадрида». И сезон был бы совсем другим, если бы мы прошли в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Грань между неудачей и успехом иногда очень тонка. Это также может дать силы написать другую историю в будущем».

Неймар подвергался критике со стороны болельщиков после поражения «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов против «Мадрида».

И все же, после своего возвращения 15 февраля в первом матче 1/8 финала, он оказался важным игроком для команды, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи.