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Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с Дембеле в «Барселоне»

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По словам Фабрицио Романо, на этой неделе «Барселона» встречалась с агентом Усмана Дембеле Сиссоко.

Однако речь шла не о достижении соглашения, а о восстановлении разорванных отношений между агентом и клубом. Обе стороны ушли со встречи «счастливыми».

 

Примерно через неделю «Барса» снова встретится с Сиссоко, чтобы обсудить условия нового контракта и зарплату игрока.

Различные источники ранее сообщали, что Дембеле очень близок к ПСЖ и что француз даже подписал предварительный контракт с парижским клубом прошлой зимой.

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