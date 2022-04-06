Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию с Дембеле в «Барселоне»

По словам Фабрицио Романо, на этой неделе «Барселона» встречалась с агентом Усмана Дембеле Сиссоко.

Однако речь шла не о достижении соглашения, а о восстановлении разорванных отношений между агентом и клубом. Обе стороны ушли со встречи «счастливыми».

Примерно через неделю «Барса» снова встретится с Сиссоко, чтобы обсудить условия нового контракта и зарплату игрока.