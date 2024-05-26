Кроос объявил о завершении карьеры. Зидан написал короткое, но емкое сообщение для Тони

Хавбек «Мадрида» и сборной Германии Тони Кроос заявил о том, что летом завершит карьеру. Однако перед этим его ждет финал Лиги чемпионов против «Дортмунда» и игра на Евро-2024.

Бывший главный тренер «Мадрида» и легенда клуба Зинедин Зидан написал про Крооса небольшой, но очень точный пост.

«Игрок и человек высочайшего класса. Спасибо тебе, Тони!»

Без сомнения, Кроос сыграл решающую роль в завоевании вместе с Зиданом у руля клуба трех трофеев Лиги чемпионов подряд. Под руководством француза он провел 209 матчей, отметившись более чем 70 голами.