Беллингем побил главный европейский рекорд, сыграв на Евро-2024

Джуд Беллингем установил рекорд, став самым молодым европейским игроком, участвовавшим в трех крупных международных турнирах.

Беллингем играл на Евро-2020, на чемпионате мира в 2022-м, а теперь и на Евро-2024, а ведь ему нет даже 21 года.

Беллингем помог сборной Англии одержать победу в первом матче против Сербии на Евр, став автором единственного гола в этой встрече.

Джуд провел потрясающий дебютный сезон в мадридском «Реале», где выиграл три трофея с командой, включая Лигу чемпионов и Ла Лигу. Он также забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 43 матчах.