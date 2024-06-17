Жена Лунина высказалась о возможном уходе Андрея из «Реала»

В интервью жена Андрея Лунина Анастасия заявила, что семья счастлива в Испании, но не против переезда.

«Мы очень любим Испанию, люди здесь очень дружелюбные, и мы чувствуем себя очень желанно и комфортно. Но если мужу придется покинуть эту страну, то, конечно, я его поддержу, и мы поедем туда, куда нужно.

Я человек, который любит путешествовать, поэтому меня не пугает мысль о переезде», – сказала Анастасия.

Лунина связывают с уходом из «Реала», поскольку он хочет играть регулярно. Голкипером интересуется «Арсенал», но впереди еще переговоры по контракту с «Мадридом».

В прошлом сезоне Лунин ирал огромную роль в «Реале»: он был основным вратарем на протяжении всего сезона, пока Тибо Куртуа восстанавливался после травмы. В финале ЛЧ Анчелотти доверился бельгийцу.