Инсайд Романо: «Реал» начнет переговоры о продлении с Карвахалем. Клуб готов нарушить свое правило

Фабрицио Романо сообщает: «После Модрича и Васкеса, ожидая прояснения ситуации с Начо, «Реал Мадрид» также начнет переговоры о новом контракте для Дани Карвахаля.

Клуб очень доволен его выступлениями и самоотдачей, новый контракт станет темой для обсуждения в ближайшие месяцы».

32-летний испаец стареет, как прекрасное вино, и остается одним из лучших правых защитников в мире. Он забил в финале Лиги чемпионов и в первом туре Евро.

Всего за «Реал Мадрид» Дани провел 416 матчей. Он пришел в клуб в возрасте десяти лет и провел на «Бернабеу» всю карьеру, за исключением одного сезона в «Леверкузене».

Ранее сообщалось, что «Реал» нарушит свое правило, согласно которому игроки старше 30 лет заключают однолетние контракты, и предложит Карвахалю продлить контракт на два года.