Беллингем снова получил награду игроку матча. Какая уже по счету?

Джуд Беллингем забил единственный гол сборной Англии в победе над Сербией в первом туре Евро.

Иигрок мадридского «Реала» получил награду игроку матча. Это его 15-я подобная награда в этом сезоне.

20-летний футболист забил 23 мяча в 42 матчах за «Реал», выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Говоря о своей награде, англичанин был типично скромен:

«Ничего, знаете, могло быть и хуже. У меня такая большая поддержка – моя семья, друзья, товарищи по команде, здесь и в Мадриде. Играть в футбол – это самое простое».