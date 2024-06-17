Беллингем снова получил награду игроку матча. Какая уже по счету?
Джуд Беллингем забил единственный гол сборной Англии в победе над Сербией в первом туре Евро.
Иигрок мадридского «Реала» получил награду игроку матча. Это его 15-я подобная награда в этом сезоне.
20-летний футболист забил 23 мяча в 42 матчах за «Реал», выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.
Говоря о своей награде, англичанин был типично скромен:
«Ничего, знаете, могло быть и хуже. У меня такая большая поддержка – моя семья, друзья, товарищи по команде, здесь и в Мадриде. Играть в футбол – это самое простое».
Бедный Беллингем мало того, что заменял две позиции в атаке, потому что каким-то неимоверным чудом Харри Кейн и Фоден не то что выпали, а вывалились кубарем из игры, так еще и в обороне отрабатывал. Такого Фодена я не видел ни разу, и это явно не проблема игрока. Если так будет продолжаться, то Беллингем не вытащит в одиночку всю сборную! Но отыграл он, конечно, на топовом уровне!