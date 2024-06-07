😐 Эндрик - не только главный талант Бразилии, но и новый «Король кринжа». Фанаты «Реала» бьют тревогу 🤦‍♂️

Пожалуй, что каждый любитель футбола уже знает, кто такой Эндрик и его девушка Габриэли Миранда. Особенно, если этот человек следит за мадридским «Реалом».

Помимо очень «современных» отношений, планов пожениться и, в целом, спорной репутации, к паре появились новые вопросы. Назовём их «традиционными».

В соцсетях активно обсуждает свежий ролик, который проще показать, чем описать.

Фанаты под впечатлением.

💭 «Он ещё даже не перешёл в «Реал», а мне уже плохо».

💭 «Этот мужик явно хотел продолжить знакомство».

💭 «Маркиньос - единственный серьёзный бразилец, которого я знаю».

💭 «Я чувствую, что нам будет очень «весело» с этим парнем».

💭 «Потрясающий пиар».