📹«Рожден для «Мадрида». Фанатов впечатлило послематчевое интервью Мбаппе

После умопомрачительного четвертьфинального ответного матча между «Барселоной» и «ПСЖ» (1:4) к прессе вышло два игрока − Илкай Гюндоган от проигравших и Килиан Мбаппе от победителей.

Форвард «ПСЖ» общался с французскими и испанскими СМИ. Выяснилось, что он абсолютно спокойно переключается между родным французским и испанским языком. Свободное владение вторым впечатлило фанатов, которые ждут − не дождутся игрока в джерси «Мадрида».

Люди считают, что он рожден для игры в «королевском клубе», хотя официально игрок ни о чем не объявлял. Правда, вчера он бросил одну интересную фразу: «Останусь ли я в «ПСЖ» в случае победы в Лиге чемпионов? Нет, нет и еще раз нет».

Вот как отреагировали пользователи на интервью и на знания испанского:

💭 «Этот парень рожден для Мадрида».

💭«Он может провести всю свою презентацию на испанском, лол».

💭«Он так готов к Мадриду. Парень явно провел не один час за изучение языка».

💭«Готов к Испании».