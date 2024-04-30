Обнаружен «Реала» с ХУДШИМИ результатами против «Баварии» 😲

Джуд Беллингем – игрок «Реала» с худшей статистикой против мюнхенской «Баварии».

У англичанина было 8 попыток обыграть «Баварию» пока он выступал за «Боруссию», но 7 из этих игр закончились поражениями, а одна – ничьей.

Беллингем также пострадал от «Баварии» в прошлом сезоне, когда его команда в последнем туре уступила титул чемпиона Бундеслиги. Джуд не смог помочь своим товарищам в тот день, так как восстанавливался после травмы колена.

Показательно также, что Беллингем ни разу не забил «Баварии».

Английский полузащитник готов завершить свою неудачную серию против мюнхенцев в полуфинале Лиги чемпионов в составе «Мадрида».

Беллингем находится в отличной форме: на данный момент он забил 21 гол в 36 играх своего дебютного сезона за «Реал». Четыре из этих голов были забиты в Лиге чемпионов.