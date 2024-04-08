Матч с «Сити» станет 200-м для Карло Анчелотти в Лиге чемпионов – еще один рекорд итальянца

Карло Анчелотти станет первым тренером в истории, которому удалось провести 200 матчей в Лиге чемпионов. Юбилейной станет игра «Реал Мадрид» - «Манчестер Сити», которая состоится на «Бернабеу» 9 апреля.

С тех пор, как турнир изменил формат в сезоне 1992/93, никому из тренеров не удавалось добраться до этой цифры, если говорить только о матчах финальной фазы, а не о классификации.

Итальянец работал на 21 розыгрыше Лиги чемпионов с 8 командами: «Парма» (6), «Ювентус» (10), «Милан» (73), «Челси» (18), «ПСЖ» (10), «Бавария» (12), «Наполи» (12) и «Реал Мадрид» (во вторник будет 59).

Кроме того, Карло Анчелотти остается единственным тренером, который четыре раза побеждал в главном европейском турнире (дважды с «Мадридом» и дважды с «Миланом»). На счету итальянца и наибольшее количество побед – 114.